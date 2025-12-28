HABER

Adana’da bir kadın yol kenarında ölü bulundu

Adana’da 63 yaşındaki bir kadın yol kenarında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Balcalı Mahallesi’nde meydana geldi. Vatandaşlar, Yeşil Bulvar kenarında bir kadının hareketsiz halde durduğunu görünce 112’yi arayarak bilgi verdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise yaptığı çalışmada ölen kadının 63 yaşındaki Menekşe Bozkurt olduğunu tespit etti. Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kadının kalp krizinden öldüğü değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak. Bozkurt’un Çukurova Üniversitesi yerleşkesindeki bahçeden portakal toplamaya gittiği, evine dönerken yol kenarında fenalaşarak öldüğü de öne sürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Adana
