Adana’da denize giren 18 yaşındaki genç boğuldu

Olay, ilçeye bağlı Ayas Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, halk plajından denize giren Emrah Gin, boğulma tehlikesi geçirdi. Gencin yardım çağrısı üzerine çevredeki vatandaşlar kano ile Emrah Gin’i sahile çıkardı. Uzun süre kalp masajı yapılarak sağlık ekiplerine teslim edilen genç ambulansla Yumurtalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gin, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞLARIYLA DENİZE YÜZMEYE GELMİŞ

Gaziantep’ten arkadaşlarıyla denize yüzmeye geldiği öğrenilen Emrah Gin’in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...