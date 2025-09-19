HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana’da denize giren 18 yaşındaki genç boğuldu

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana’da denize giren 18 yaşındaki genç boğuldu

Olay, ilçeye bağlı Ayas Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, halk plajından denize giren Emrah Gin, boğulma tehlikesi geçirdi. Gencin yardım çağrısı üzerine çevredeki vatandaşlar kano ile Emrah Gin’i sahile çıkardı. Uzun süre kalp masajı yapılarak sağlık ekiplerine teslim edilen genç ambulansla Yumurtalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gin, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana’da denize giren 18 yaşındaki genç boğuldu 1

ARKADAŞLARIYLA DENİZE YÜZMEYE GELMİŞ

Gaziantep’ten arkadaşlarıyla denize yüzmeye geldiği öğrenilen Emrah Gin’in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

19 Eylül 2025
19 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyaz Saray'daki Trump-Erdoğan görüşmesinin tarihi belli olduBeyaz Saray'daki Trump-Erdoğan görüşmesinin tarihi belli oldu
Yol kenarında erkek cesedi bulunduYol kenarında erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Adana deniz boğulma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.