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Adana'da esrarengiz olay! Dere yatağında erkek cesedi bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde dere yatağındaki sazlıkta, İbrahim Halil Solak'ın (35) cansız bedeni bulundu. Üzerinde yara ve darp izi bulunmayan ceset, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Adana'da esrarengiz olay! Dere yatağında erkek cesedi bulundu

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Balık tutmak için dere yatağına gelenler, sazlıktaki suda bir erkeğin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ŞAHSIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Sazlıkta hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede cesedin İbrahim Halil Solak'a ait olduğu belirlendi. Üzerinde yara ve darp izi bulunmayan ceset, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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