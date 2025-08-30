HABER

Adana'da film gibi olay: Annesine sürpriz yapmak istedi, yanlışlıkla altınları çöpe attı!

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşanan olay film sahnelerini aratmadı. Eski çekyatın altında bulunan altınlar yanlışlıkla çöpe atıldı. Kayıp altınları arayan polis ekipleri mahalledeki 57 güvenlik kamerasına ait 470 saatlik görüntüyü tek tek inceledi.

Kazımkarabekir Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki Nurgül Beyaz, evdeki eski eşyaları yenileriyle değiştirerek yaylada bulunan 65 yaşındaki annesi Zülfünaz Kızıltaş'a sürpriz yapmak istedi.

YAYLADAN DÖNÜNCE ANLADI

Annesinin 2 bilezik ile 6 cumhuriyet altınını eski çekyatın altına sakladığını bilmeyen Beyaz, 22 Ağustos'ta çekyatı da diğer eşyalarla çöpe attı. Yayladan döndüğünde sakladığı altınların da çekyatla birlikte çöpe atıldığını anlayan Kızıltaş, polise başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki 57 güvenlik kamerasına ait 470 saatlik görüntüyü inceledi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Yapılan çalışmayla, eski eşyaların bir kağıt toplayıcısı tarafından alındığı belirlendi. Ekipler, kimliğini tespit ettikleri kağıt toplayıcısını Yavuzlar Mahallesi'nde yakaladı. Çekyatın demir aksamını ve altınların bir kısmını sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı çalışmayla bulunan 6 cumhuriyet altını ve satılan bileziklerin parası olan 283 bin lira Kızıltaş'a teslim edildi.

Öte yandan, kağıt toplayıcısının çekyatı motosikletiyle taşıdığı anlar bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Altınlarına kavuşmanın sevincini yaşayan Kızıltaş, polise teşekkür etti.

(AA)

