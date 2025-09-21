HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana’da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 14 saattir devam ediyor

Adana’da geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın 14 saattir devam ediyor. Bahçede bulunan atık malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla söndürülmeye çalışılıyor.

Adana’da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 14 saattir devam ediyor

Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde sabah saat 06.00 sıralarında bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Adana’da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 14 saattir devam ediyor 1

FABRİKA BİNASINA SIÇRAMASININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Ekiplerin müdahalesiyle yangının çevreye ve fabrika binasına sıçramasının önüne geçildi. Tüm müdahalelere rağmen yangın 14 saattir sürüyor. Bahçede bulunan atık malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla söndürülmeye çalışılıyor.

Adana’da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 14 saattir devam ediyor 2

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seçim günü aday oldu seçimi kazandıSeçim günü aday oldu seçimi kazandı
Antalya'da feci kaza: 4 yaralıAntalya'da feci kaza: 4 yaralı

Anahtar Kelimeler:
yangın Adana geri dönüşüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.