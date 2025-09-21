Adana’da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 14 saattir devam ediyor

Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde sabah saat 06.00 sıralarında bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

FABRİKA BİNASINA SIÇRAMASININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Ekiplerin müdahalesiyle yangının çevreye ve fabrika binasına sıçramasının önüne geçildi. Tüm müdahalelere rağmen yangın 14 saattir sürüyor. Bahçede bulunan atık malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla söndürülmeye çalışılıyor.

