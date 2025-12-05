HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kanser ilaçlarını usulsüz şekilde temin etmişlerdi! Tutuklandılar

Kayseri'de bir üniversite hastanesinde tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenleyerek yüksek maliyetli kanser ilaçlarını usulsüz şekilde temin eden ve bu yolla yaklaşık 88 milyon 591 bin TL kamu zararına sebebiyet verdiği iddia edilen 12 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kanser ilaçlarını usulsüz şekilde temin etmişlerdi! Tutuklandılar

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de bir üniversite hastanesinde tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenlenerek, yüksek maliyetli kanser ilaçlarının usulsüz şekilde temin edildiği ve bu yolla yaklaşık 88 milyon 591 bin 972 TL kamu zararına uğratılması olayıyla ilgili Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3 ay süren teknik, fiziki takip ve saha çalışmaları sonucunda harekete geçen ekipler, eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda, E.A. (34), Ş.A.K. (53), S.K.G. (28), A.O. (65), İ.T. (71), M.A.E. (26), Ş.A. (41), B.M. (42), G.K. (45), E.Ö. (36), E.Ö. (34), E.S. (34) gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise çok sayıda yasa dışı ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen E.Ö., E.Ö. ve E.S. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FETÖ üyesi şahıs, Aydın'da kıskıvrak yakalandıFETÖ üyesi şahıs, Aydın'da kıskıvrak yakalandı
FETÖ üyesi şahıs, Aydın'da kıskıvrak yakalandıFETÖ üyesi şahıs, Aydın'da kıskıvrak yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
11. Yargı Paketi komisyondan geçti!

11. Yargı Paketi komisyondan geçti!

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltında

Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltında

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyon listesinden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyon listesinden kaldırıldı

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.