Seyirci yasağı taraftarı durduramadı

Seyircisiz oynama cezası nedeniyle Muğlaspor-Adana 01 FK karşılaşmasına taraftar alınmazken, yüzlerce taraftar Muğla Atatürk Stadyumu önüne kurulan dev ekrandan maçı takip etti.

Seyircisiz oynama cezası nedeniyle Muğlaspor-Adana 01 FK karşılaşmasına taraftar alınmazken, yüzlerce taraftar Muğla Atatürk Stadyumu önüne kurulan dev ekrandan maçı takip etti. Güneşe rağmen gencinden yaşlısına çok sayıda vatandaş takımına destek vermek için stadyum önünde toplandı.

Seyircisiz oynama cezası nedeniyle Muğlaspor ile Adana 01 FK arasında oynanan karşılaşmaya taraftar alınmadı. Ancak Muğlaspor taraftarı takımlarını yalnız bırakmadı. Saat 15.30’da Muğla Atatürk Stadyumu’nda başlayan karşılaşma için stadyum dışında dev ekran kuruldu. Taraftarlar, plastik sandalyelerin yerleştirildiği alanda maçı birlikte izledi. Aralarında yaşlı amcalardan gençlere kadar çok sayıda vatandaşın bulunduğu taraftarlar, güneşin altında dev ekrandan maçı takip etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras karşılaşmanın ilk yarısını stadyum dışında taraftarlarla birlikte izledi. Taraftarların arasına oturan Aras, vatandaşlarla birlikte maçı takip etti. Seyircisiz oynanmasına rağmen stadyum önünde toplanan Muğlaspor taraftarları, dev ekrandan maçın her anını takip ederek takımlarına destek vermeye devam etti.

