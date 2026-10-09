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Adana’da inşaat firmasının ofisine silahlı saldırı

Adana’da bir inşaat firmasının ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yerinin duvarlarına 11 kurşun isabet ederken olayda kimse yaralanmadı.

Adana’da inşaat firmasının ofisine silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede inşaat yapan bir firmanın ofisine kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından otomatik tabancayla silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan bölgeden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası incelemelerinde saldırıyı bir kişinin düzenlediğini, saldırganın ateş açtıktan sonra Tarsus-Adana-Gaziantep otoyoluna kaçtığını tespit etti. Ofisin duvarlarına 11 kurşun isabet ederken olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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