Adana’da kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tufanbeyli ilçesine bağlı Şar Mahallesi’nde denetim gerçekleştirildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şahıs suçüstü yakalanırken, olay yerinde yapılan incelemelerde 1 karot makinesi, 4 karot ucu, 2 yılan kamera ile kazı amacıyla kullanılan çeşitli malzemeler ve çok sayıda karot parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Tufanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.

