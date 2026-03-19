Adana’da kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tufanbeyli ilçesine bağlı Şar Mahallesi’nde denetim gerçekleştirildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şahıs suçüstü yakalanırken, olay yerinde yapılan incelemelerde 1 karot makinesi, 4 karot ucu, 2 yılan kamera ile kazı amacıyla kullanılan çeşitli malzemeler ve çok sayıda karot parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Tufanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İskenderun’da otomobiL yangınıİskenderun’da otomobiL yangını
CS2'de şarjör değiştirme mekaniği tamamen değişti!CS2'de şarjör değiştirme mekaniği tamamen değişti!

En Çok Okunan Haberler
Suudi Arabistan'a peş peşe füzeler düştü: "Yeni bir çatışma seviyesi başladı"

Suudi Arabistan'a peş peşe füzeler düştü: "Yeni bir çatışma seviyesi başladı"

HSK Kararnamesi yayımlandı: 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK Kararnamesi yayımlandı: 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

OnlyFans’tan servet kazanmıştı! Şimdi ise...

OnlyFans’tan servet kazanmıştı! Şimdi ise...

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Sürücüler dikkat: Artık denetim noktaları sorgulanabilecek

Sürücüler dikkat: Artık denetim noktaları sorgulanabilecek

