Özgür Özel cephesine bir kapı daha kapandı: DSP lideri Aksakal ilk kez anlattı

CHP’de ‘mutlak butlan’ kararı sonrası başlayan siyasi hareketlilikte dikkat çeken bir iddia daha gündeme geldi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'de Özgür Özel cephesinden partilerine “toplu katılım ve kurultayda yönetimi alma” yönünde teklif geldiğini öne sürdü. Aksakal, “DSP’nin ele geçirilmesine DSP’liler müsaade etmez” sözleriyle teklife kapıyı kapattıklarını söylerken, görüşmeyi yürüten DSP Genel Başkan Yardımcısı’nın da partiden istifa ettiğini açıkladı.

DSP lideri Aksakal, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Aksakal, CHP ile ilgili yaşanan hukuki ve siyasi süreçleri hatırlatarak, "Bugün geldiğimiz noktada hepimizin yüreğini burkan, Türk siyasetini derinden sarsan bir tabloyla karşı karşıyayız. Kurucu değerlerin savrulduğu, umutların tükendiği bir fetret devri yaşanmaktadır. Bu kürsüden ilan ediyorum; biz Cumhuriyet'in köklü çınarlarının devrilmesine, o çınarın gölgesinde büyüyen umutların yok edilmesine asla müsaade edemeyiz. Fakat ortada duran bir başka hakikat daha var. Herkes görmelidir ki CHP'nin yaşadığı ve yaşattığı bu üzücü durumu kendi özgün iradesiyle bertaraf etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Aksakal ayrıca, mevcut CHP yönetimi ile sorun yaşayan milletvekilleri, belediye başkanları ve yerel yöneticileri partisine davet etti.

"CHP KENDİ İÇİNDE AYRIŞTI"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile partisinin bir Genel Başkan Yardımcısı arasında yapılan görüşmeye ilişkin konuşan Aksakal şöyle konuştu:

"CHP, gerek fikirsel gerekse de kitlesel olarak kendi içinde ayrışmış durumdadır. Dünkü grup toplantısında bunun fiziki olarak hayata geçirildiğini hep birlikte izledik. Kötü bir yöntemle bunun uygulandığını gördük. Mutlak butlan davası sonrası görevinden ayrılmak zorunda kalan genel başkan ve yakınındaki arkadaşları bu işin böyle gitmeyeceğini gördüler ki kendi içlerinde değişik yollar arayışına girmişler. Bu seçenekler içerisinde de DSP ile görüşülmesinin doğru olacağına dair bir görüş ortaya çıkmış. Nasıl bir irtibat kurulabileceği arayışındayken içlerinden biri, bizim genel başkan yardımcılarından birini yakından tanıdığını ifade etmiş. Bu görüşmeyi yapmak üzere Sayın Murat Emir'e bu görevi vermişler.

Murat Emir

"KURULTAY TARİHİMİZİ SORMUŞLAR"

Murat Bey, arkadaşımızı arayarak randevu talep etmiş ve arkadaşımızın ofisinde birebir görüşme gerçekleştirmişler. Bu görüşme sırasında Türkiye'nin ve CHP'nin siyasi arenadaki durumunu değerlendirdiklerinde Murat Bey, 'DSP'nin kurultayının ne zaman toplanacağını' sormuş. Arkadaşımız da 'Önümüzdeki sonbahar aylarında; ekim, kasım, aralık aylarından birinde yapmayı planlıyoruz' diye söylediğinde, Emir de 'Biz Özgür Özel Genel Başkanlığında küllüm olarak DSP'ye katılalım ve kurultayda da bizim yönetimi almamıza ne dersiniz' diye sormuş. O da bu konuda bir yanıt verme yetkisinin olmadığını belirtmiş" diye konuştu.

"ŞİDDETLE KARŞI ÇIKTIK"

Aksakal, söz konusu talebin Başkanlık Kurulu toplantısında gündeme getirildiğini kaydederek şöyle bir değerlendirmede bulundu:

"Toplantıdaki herkes de benim takındığım tavır gibi buna şiddetle karşı çıktı. DSP ismi olumsuzluklar içinde, yasal anlamda sıkıntılı, hırsızlık, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, bazı toplumsal ahlaki değerlere aykırı yaşam biçimleri itibarıyla adı geçenlerle, belediye başkanlığı seçimlerinde, adaylık belirlenmesinde yaşanan parasal akçeli ilişkiler içinde geçen isimlerle asla ve asla bir araya gelemez. 41 yıl temiz ve dürüst kalabilmiş bir siyasi partinin bu yaştan sonra da bu tip ilişkilerle sırf iktidar olma amacıyla ya da parlamentoda güçlü olabilmek gerekçesiyle böyle bir ilişkiye girebilme imkanının olmadığını belirttik."

DSP'DE 'CHP' İSTİFASI

Aksakal ayrıca, Emir ile görüşen genel başkan yardımcısının partiden istifa ettiğini, dün itibarıyla da kesin ihraç istemiyle DSP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini söyledi.

"DSP'NİN ELE GEÇİRİLMESİNE DSP'LİLER MÜSAADE ETMEZ"

Konuyla ilgili bir açıklama da Ahaber'e yapan Aksakal, CHP'den geldiğini belirttiği teklifle ilgili şöyle konuştu:

"Biz ayrılanlar olarak Özgür Özel ve vekiller olarak DSP'ye geçsek ve kurultayda da yönetimi biz alsak nasıl olur demişler, arkadaşımız da bu konuda bir karar verme yetkisinin olmadığını konuyu genel başkanımıza arz ederim diye cevap vermiş.

Biz bunun kesinlikle olmayacağını başkanlık kurulumuzda resmi olarak oluşturduk, DSP'yi ele geçirmek gibi bir hadiseye zaten DSP'liler müsaade etmezler."

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır