HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Özgür Özel cephesinden Cem Uzan hamlesi! Genç Parti'den anında yanıt geldi

Siyaset kulislerinde konuşulan yeni iddiaya göre Özgür Özel'e yakın isimler, DSP'den sonra Genç Parti ile temas kurmak istedi. Cem Uzan'la görüşüldüğü öne sürülürken, Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, iddiaları doğrulayarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Özgür Özel cephesinden Cem Uzan hamlesi! Genç Parti'den anında yanıt geldi

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel'in yeni parti kurma temaslarına dair yeni bir kulis bilgisi ele alındı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in arkadaşlarının DSP ile görüşmelerinden ret cevabı almalarının ardından Genç Parti ile temasa geçtiklerini hatta Cem Uzan ile görüştükleri iddia edildi. Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur bu teklife dair görüşlere anında yanıt verdi.

İddiaya göre Özgür Özel ve arkadaşlarının, Cem Uzan ile görüştükleri ve bu görüşmede Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur ile görüşmeleri gerektiğine dair cevap aldıkları öğrenildi.

Özgür Özel cephesinden Cem Uzan hamlesi! Genç Parti den anında yanıt geldi 1

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan gazeteci Fatih Atik, Özgür Özel cephesinin DSP’nin ardından ikinci olarak görüştükleri partinin Cem Uzan’ın kurucusu olduğu Genç Parti’nin olduğunu vurguladı. Atik konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Genç Partiyle de görüşülmüş ama çok enteresan bir yöntem izleyerek bunu yapmışlar. Biliyorsunuz Genç Parti Cem Uzan tarafından kuruldu ve girdiği seçimlerde de yüzde 7.5 oy almayı başaran Türk siyasetinde dengeleri değiştiren bir parti olmuştu. Halihazırda partinin genel başkanlığını Burçin Şahindur yönetiyor. Cem Uzan ise hakkındaki iddialar nedeniyle yurt dışına çıktı ve Fransa’da yaşıyor.

CEM UZAN: “BEN YETKİLİ DEĞİLİM”

Özgür Özel ve arkadaşları kimin aradığını bilmiyorum ama Burçin Şahindur yerine yani mevcut genel başkan yerine Cem Uzan’ı aramışlar. Paris’te kendisine ulaşmışlar ve bu niyetlerini Cem Uzan’la paylaşmışlar hala partiyi yönettiklerini düşündükleri için doğrudan ona ulaşmışlar. Cem Uzan ile yapılan görüşme sonrasında da Uzan ‘Bu partinin bir genel başkanı var. Ben bu konuda yetkili değilim, Genç Parti’yle bir işbirliği yapacaksanız partinin genel başkanı Burçin Şahindur’la görüşmeniz gerekir’ diyerek gelen bu teklifi geri çevirmiş.”

Özgür Özel cephesinden Cem Uzan hamlesi! Genç Parti den anında yanıt geldi 2

BURÇİN ŞAHİNDUR GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Şahindur canlı yayına katılarak Cem Uzan'ın şu an partileriyle bir ilişkisi olmadığını vurguladı ve CHP ile böyle bir birliktelikte olmayacaklarını açıkladı.

Şahindur şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Bey 'in ekibinden bazı arkadaşlar, bazı aklıevvel arkadaşlar diyeyim. Herhalde bizi başkalarıyla karıştırdılar. Biat eden kişi olduğumuzu düşünüyorlar. Kendileri bir yerlere biat ettikleri için Fransa'yı aramaya uygun görmüşler. Kayıkçı kavgasına girmeyiz. Hiçbir tarafında tarafı değiliz. Biz Genç Parti'yiz. Kendimize dair doğrularımız var. Bu doğrularımızın eşliğinde bir siyaset yapıyoruz gençlerimiz ve Türkiye için. Ama bu yapılan hoş değil. Neden hoş değil? Çünkü beni tanıyorlar. Bu partinin başında olduğumu biliyorlar. Bu olaylar olduktan sonra da işte birkaç genel başkan yardımcıları ile de görüşmemiz vardı.

Fakat kendileri böyle bir yol tercih etmiş. Ama şunu bilmelerini isterim. Genç Parti tüzel kişiliğinin hiçbir şekilde Sayın Cem Uzan'la hiçbir bağı yoktur. Kendisi siyaseti bırakmıştır. Biz tamamıyla kendi politikalarımızı üreterek kendi ayakları üstünde duran. Seçime girme yeterli gibi bir sorunu olmayan bir partiyiz. Ama bu tür söylemler üzüyor bizi. Maalesef kendi siyaset içinde bunu yapmaları çok ahlaki değil. Ama zaten iddianamelerden ahlaki bir durumda olduklarını da söyleyemem."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10 yıl önce öldürülmüştü! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 gözaltı10 yıl önce öldürülmüştü! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 gözaltı
Sıcak havalarda bol bol yiyin! Vücutta su içmişsiniz etkisi yaratıyorSıcak havalarda bol bol yiyin! Vücutta su içmişsiniz etkisi yaratıyor

Anahtar Kelimeler:
cem uzan Özgür Özel GP Genç Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

Karabük'teki görüntüler gündem oldu! AK Parti harekete geçti

Karabük'teki görüntüler gündem oldu! AK Parti harekete geçti

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

Test sonuçlarıyla ilgili açıklama: "Ortada mutlak bir yanlış var

Test sonuçlarıyla ilgili açıklama: "Ortada mutlak bir yanlış var

Bakan Şimşek: "Dış şok olmasaydı enflasyon yüzde 20 civarındaydı"

Bakan Şimşek: "Dış şok olmasaydı enflasyon yüzde 20 civarındaydı"

Son 2.5 ayın dibini gördü! İslam Memiş önümüzdeki 3 güne dikkat çekti

Son 2.5 ayın dibini gördü! İslam Memiş önümüzdeki 3 güne dikkat çekti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.