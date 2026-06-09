Özgür Özel cephesinden Cem Uzan hamlesi! Genç Parti'den anında yanıt geldi

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel'in yeni parti kurma temaslarına dair yeni bir kulis bilgisi ele alındı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in arkadaşlarının DSP ile görüşmelerinden ret cevabı almalarının ardından Genç Parti ile temasa geçtiklerini hatta Cem Uzan ile görüştükleri iddia edildi. Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur bu teklife dair görüşlere anında yanıt verdi.

İddiaya göre Özgür Özel ve arkadaşlarının, Cem Uzan ile görüştükleri ve bu görüşmede Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur ile görüşmeleri gerektiğine dair cevap aldıkları öğrenildi.

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan gazeteci Fatih Atik, Özgür Özel cephesinin DSP’nin ardından ikinci olarak görüştükleri partinin Cem Uzan’ın kurucusu olduğu Genç Parti’nin olduğunu vurguladı. Atik konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Genç Partiyle de görüşülmüş ama çok enteresan bir yöntem izleyerek bunu yapmışlar. Biliyorsunuz Genç Parti Cem Uzan tarafından kuruldu ve girdiği seçimlerde de yüzde 7.5 oy almayı başaran Türk siyasetinde dengeleri değiştiren bir parti olmuştu. Halihazırda partinin genel başkanlığını Burçin Şahindur yönetiyor. Cem Uzan ise hakkındaki iddialar nedeniyle yurt dışına çıktı ve Fransa’da yaşıyor.

CEM UZAN: “BEN YETKİLİ DEĞİLİM”

Özgür Özel ve arkadaşları kimin aradığını bilmiyorum ama Burçin Şahindur yerine yani mevcut genel başkan yerine Cem Uzan’ı aramışlar. Paris’te kendisine ulaşmışlar ve bu niyetlerini Cem Uzan’la paylaşmışlar hala partiyi yönettiklerini düşündükleri için doğrudan ona ulaşmışlar. Cem Uzan ile yapılan görüşme sonrasında da Uzan ‘Bu partinin bir genel başkanı var. Ben bu konuda yetkili değilim, Genç Parti’yle bir işbirliği yapacaksanız partinin genel başkanı Burçin Şahindur’la görüşmeniz gerekir’ diyerek gelen bu teklifi geri çevirmiş.”

BURÇİN ŞAHİNDUR GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Şahindur canlı yayına katılarak Cem Uzan'ın şu an partileriyle bir ilişkisi olmadığını vurguladı ve CHP ile böyle bir birliktelikte olmayacaklarını açıkladı.

Şahindur şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Bey 'in ekibinden bazı arkadaşlar, bazı aklıevvel arkadaşlar diyeyim. Herhalde bizi başkalarıyla karıştırdılar. Biat eden kişi olduğumuzu düşünüyorlar. Kendileri bir yerlere biat ettikleri için Fransa'yı aramaya uygun görmüşler. Kayıkçı kavgasına girmeyiz. Hiçbir tarafında tarafı değiliz. Biz Genç Parti'yiz. Kendimize dair doğrularımız var. Bu doğrularımızın eşliğinde bir siyaset yapıyoruz gençlerimiz ve Türkiye için. Ama bu yapılan hoş değil. Neden hoş değil? Çünkü beni tanıyorlar. Bu partinin başında olduğumu biliyorlar. Bu olaylar olduktan sonra da işte birkaç genel başkan yardımcıları ile de görüşmemiz vardı.

Fakat kendileri böyle bir yol tercih etmiş. Ama şunu bilmelerini isterim. Genç Parti tüzel kişiliğinin hiçbir şekilde Sayın Cem Uzan'la hiçbir bağı yoktur. Kendisi siyaseti bırakmıştır. Biz tamamıyla kendi politikalarımızı üreterek kendi ayakları üstünde duran. Seçime girme yeterli gibi bir sorunu olmayan bir partiyiz. Ama bu tür söylemler üzüyor bizi. Maalesef kendi siyaset içinde bunu yapmaları çok ahlaki değil. Ama zaten iddianamelerden ahlaki bir durumda olduklarını da söyleyemem."