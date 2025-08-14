HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana'da komşular arasında balkondan balkona silahlı çatışma! 4 kişi gözaltına alındı

İçerik devam ediyor

Adana'da şoke eden bir olay yaşandı. Komşular arasında balkondan balkona yaşanan silahlı kavga olayı anbean kameraya yansıdı. Olay yerine gelen polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İşte o anlar...

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde herkesi şoke eden bir olay yaşandı. İddiaya göre, M.P. (22), F.K. (22), O.B. (22) ve C.E.'nin (21) bulunduğu eve, husumetli olduğu komşuları tarafından ateş açıldı. Bu sırada evde bulunan 4 kişi de kendilerine ateş açan komşularına karşılık verdi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı olay ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis, görüntülerde görünen şüpheliler M.P., F.K., O.B ve C.E.'yi olayda kullandıkları pompalı tüfekler ve tabancalarla gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, emniyete götürülen şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin de devam ettiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzmanından siroza karşı uyarılar...Uzmanından siroza karşı uyarılar...
iPhone 17 Air "Sky Blue" rengi ile görüntülendi: İşte dikkat çeken detaylariPhone 17 Air "Sky Blue" rengi ile görüntülendi: İşte dikkat çeken detaylar

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Adana komşu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Ağzını fena bozdu

Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Ağzını fena bozdu

Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa eder etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa eder etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

Bikinili pozdan sonra filtreli yatak pozu gündem oldu

Bikinili pozdan sonra filtreli yatak pozu gündem oldu

AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'ndan ilk sözler

AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'ndan ilk sözler

Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.