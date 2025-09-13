HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Adana'da korkunç olay! Tek yumrukla beyin kanaması geçirtti: O anlar kamerada!

İçerik devam ediyor

Adana'da bir akaryakıt istasyonunda çıkan tartışmada 24 yaşındaki Umut Ayyıldız, tartıştığı kişiden korkunç bir darbe aldı. Aldığı yumruk darbesiyle beyin kanaması geçiren Ayyıldız'ın hastanede tedavisi devam ederken saldırgan ve yanındaki arkadaşı tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Özgür Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Serdar D. (24) ve Enes G. (22) isimli şahıslar, akaryakıt istasyonunda Umut Ayyıldız (24) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Adana da korkunç olay! Tek yumrukla beyin kanaması geçirtti: O anlar kamerada! 1

TEK YUMRUKLA HASTANELİK ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri Ayyıldız'ın kafasına yumruk attı. Ayyıldız yere düşüp bayılırken Serdar D. ve Enes G., motosiklet ile kaçtı. Tüm bu anlarda ise akaryakıt istasyonunda çalışan görevlinin yaşananları film gibi izlemesi dikkat çekti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana da korkunç olay! Tek yumrukla beyin kanaması geçirtti: O anlar kamerada! 2

Sağlık ekipleri Ayyıldız'ın beyin kanaması geçirdiğini tespit edip hastaneye kaldırırken motosikletli saldırganlar polis ekiplerince Sarıçam Mahallesi'nde yakalandı. Saldırganlar, ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ayyıldız'ın kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımındaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Adana da korkunç olay! Tek yumrukla beyin kanaması geçirtti: O anlar kamerada! 3

Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akdeniz'de yeni bir deprem meydana geldi! Akdeniz'de yeni bir deprem meydana geldi!
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu! 17 bin atama geliyorSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu! 17 bin atama geliyor

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da köfte skandalı! Kamu kurumlarına da satmışlar...

Ankara'da köfte skandalı! Kamu kurumlarına da satmışlar...

Atamalarda mülakat uyarısı: "Dava açsın"

Atamalarda mülakat uyarısı: "Dava açsın"

Dükkanları bir bir kapatıp gidiyorlar!

Dükkanları bir bir kapatıp gidiyorlar!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

17 kente kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı!

17 kente kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.