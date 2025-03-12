HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adana'da öldürülen anne ve kızının katili 3 yıldır yakalanamadı

Adana'da öldürülen anne ve kızının katili 3 yıldır yakalanamadı

12.03.2025 10:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kardeşinin karısı ile onun annesini yemek masasında iki çocuğunun gözleri önünden başlarından vurarak öldüren şüpheli olaydan 3 yıl geçmesine rağmen yakalanamadı.

Adana'da öldürülen anne ve kızının katili 3 yıldır yakalanamadı

Olay, 31 Ocak 2022'de Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde bir apartmanın 1. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman A. kardeşiyle evli olan Hüda Gün (39) ile annesi Naima Gün'ün (70) birlikte yaşadığı eve geldi. Abdurrahman A., burada Hüda ile annesi Naime'yi yemek yerken 2 çocuğunun yanında başlarından vurarak öldürdü. Şüpheli olay dan sonra kaçarak izini kaybettirdi.

"3 YIL GEÇTİ KATİL HALA YAKALANAMADI"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 kadının katili Abdurrahman A.'yı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı ancak aradan geçen 3 yıla rağmen bir sonuca ulaşılamadı. Şüphelinin İstanbul'a gittiğinin belirlendiği ancak izini kaybettirip sırra kıdem bastığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Esenyurt'ta korku dolu anlar! Kavga ettiği kişiyi böyle ezmeye çalıştıEsenyurt'ta korku dolu anlar! Kavga ettiği kişiyi böyle ezmeye çalıştı
İstanbul'da trafik tartışması! "Ehliyetim zaten yok" İstanbul'da trafik tartışması! "Ehliyetim zaten yok"
Anahtar Kelimeler:
Adana katil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TSK'dan ihraç edilen teğmenlere Mansur Yavaş'tan tam destek!

TSK'dan ihraç edilen teğmenlere Mansur Yavaş'tan tam destek!

Herkes kış bitti diyordu: Tarih verdi, kar havası olacak!

Herkes kış bitti diyordu: Tarih verdi, kar havası olacak!

Tarihte böylesi görülmedi.... Dünyanın ilk nükleer savaşına yol açabilir! Sebebi ise 'yanlışlık'

Tarihte böylesi görülmedi.... Dünyanın ilk nükleer savaşına yol açabilir! Sebebi ise 'yanlışlık'

Galatasaray maçına Türk hakem verilirse, Beşiktaş 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek iddiası! Sosyal medyayı ayağa kaldıran protesto hazırlığı...

Galatasaray maçına Türk hakem verilirse, Beşiktaş 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek iddiası! Sosyal medyayı ayağa kaldıran protesto hazırlığı...

TMSF ünlü mobilya markasını satıyor! İstenen rakam belli oldu

TMSF ünlü mobilya markasını satıyor! İstenen rakam belli oldu

Trump'ın fotoğrafında dikkat çeken notlar

Trump'ın fotoğrafında dikkat çeken notlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.