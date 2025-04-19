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Adana'da Polonyalıların sokak tiyatrosu ilgi çekti! Yoğun katılım gerçekleşti

Adana Uluslararası Devlet Tiyatroları Festivali'ne katılan Polonya KTO Tiyatrosu kentin merkezi noktalarında gerçekleştirdiği diyalogsuz canlı performanslarla izleyenleri büyüledi. 'Seyyah' isimli sokak gösterisi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Adana'da Polonyalıların sokak tiyatrosu ilgi çekti! Yoğun katılım gerçekleşti
Begüm Özkaynak

Kentin en işlek noktalarından Atatürk Caddesi’nde halkla buluşan Polonya KTO Tiyatrosu oyuncuları müzik eşliğinde diyalogsuz sergilediği canlı performans ile izleyenleri kendine hayran bıraktı. Thomas Stearns Eliot’ın şiirlerinden ilham alan bir tiyatro yapımı çarpıcı gösterisiyle dakikalarca alkış aldı.

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'SEYYAH' İSİMLİ GÖSTERİ SUNULDU

Çok sayıda vatandaşın yoğun katılım gösterdiği sokak tiyatrosu, İnsanın insanlığını yitirmiş, bir dünyadaki kaygılarını konu alıyor. ‘Seyyah’ isimli gösteri, 21. Yüzyıl insanının bir gününü anlatıyor. Diyalogsuz bu performans, film müziklerinden klasik eserlere, rap ve pop şarkılarına kadar farklı bestecilerin eserleriyle sunuluyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tiyatro Adana Polonya sokak
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