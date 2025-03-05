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  4. Adana'da sokak ortasında infaz! Gezmek için evden çıktı cesetle burun buruna geldi...

Adana'da sokak ortasında infaz! Gezmek için evden çıktı cesetle burun buruna geldi...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.03.2025 08:34
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Adana'da her gece yapılan asayiş uygulamasına rağmen bir kişi daha sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldü.

Adana'da sokak ortasında infaz! Gezmek için evden çıktı cesetle burun buruna geldi...

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.T. evinden çıkıp gezmeye gittiği sırada yerde hareketsiz yatan bir şahsı gördü. Bunun üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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TABANCAYLA VURULMUŞ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin kasığından, karnından ve kolundan tabanca ile vurulduğunu tespit etti. Yaralının Alper Bozkurt (30) adlı kişi olduğu belirlen ve şahıs hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Bozkurt kurtarılamadı.

Olayı gerçekleştirenin kim olduğu ise henüz tespit edilemedi.

(İHA)

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Zincirleme kaza meydana geldi...Zincirleme kaza meydana geldi...
Anahtar Kelimeler:
Adana tabanca
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