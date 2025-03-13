Adana'da sopalı ev baskını! Genci darbettiler

Olay, önceki gün Kozan'a bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evden halı sahaya gitmek için çıkan H.Y, kavga eden gençleri görerek 'Ne yapıyorsunuz' diyerek uyarmak istedi. Gençlerden 3'ü kavgayı bırakıp sopalarla H.Y.'ye saldırdı. Sopalarla darbedilen H.Y. yaralanırken, şüphelilerden şikayetçi oldu. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliler A.Ö, H.A, B.E. başka bir gence de saldırıp evine zarar verdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır