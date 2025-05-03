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Adana'da sulama kanalında hareketsiz duran kişiyi görünce çevredekiler müdahale etti! Durumu ağır

Adana'da sulama kanalında hareketsiz duran Ertuğrul Uluman (54), çevredekiler tarafından kurtarıldı. Durumu ağır olan Uluman, hastaneye kaldırıldı.

Adana'da sulama kanalında hareketsiz duran kişiyi görünce çevredekiler müdahale etti! Durumu ağır
Begüm Özkaynak

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde bulunan sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Ertuğrul Uluman'ın sulama kanalında hareketsiz şekilde sürüklendiğini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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VATANDAŞLAR KENDİ İMKANLARIYLA SUDAN ÇIKARDI

Bu sırada vatandaşlar, ekipler olay yerine ulaşmadan Uluman’ı kendi imkanlarıyla sudan çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Uluman, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Tedaviye alınan Uluman’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Sulama kanalı
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