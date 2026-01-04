HABER

Adana'da trafik kazası! 3 polis yaralandı

Adana'da denetleme noktasından kaçan otomobil ile onu takip eden polis otomobilinin çarpıştığı kazada 3 polis memuru yaralandı. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İmamoğlu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Ekiplerin, ilçe girişinde yaptığı rutin denetleme sırasında ‘dur’ ihtarına uymayan 80 ACC 634 plakalı otomobilin sürücüsü kaçtı. Bunun üzerine ekipler, aracı takibe aldı. Yaklaşık 5 kilometre süren takip sonucunda Sanayi Sitesi Kavşağı’nda polis aracıyla otomobil çarpıştı.

3 POLİS YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle ekip otomobili refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı 3 polisi İmamoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polislerin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası kaçan otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Adana
