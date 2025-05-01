HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana'da tuhaf olay! Sulama kanalına uçtu, yardımları reddetti

Adana'da kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç ile sulama kanalına düşen 28 yaşındaki Serhat Ş., kendini kurtarmaya gelen kişilere karşı çıktı. Bir süre yardımları reddeden Serhat Ş., kendi imkanlarıyla sulama kanalından çıkmayı başardı.

Adana'da tuhaf olay! Sulama kanalına uçtu, yardımları reddetti

Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sehar Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.

HAFIF-TICARI-ARACLA-SULUMA-KANALINA-UCTU_689714_204303

YARDIMLARI REDDETTİ!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkıp, kanalın kıyısına kadar yüzen Serhat Ş., kendisini kurtarmak için gelen itfaiye ve vatandaşların yardımlarını reddetti.

Kendisini tekrar sulama kanalına atmakla tehdit eden Serhat Ş., daha sonra kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Serhat Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HAFIF-TICARI-ARACLA-SULUMA-KANALINA-UCTU_689713_204303

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HAFIF-TICARI-ARACLA-SULUMA-KANALINA-UCTU_689712_204303

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tunceli'de güvenlik güçleri, şiddetli rüzgar nedeniyle evleri hasar görenlere yardım eli uzattıTunceli'de güvenlik güçleri, şiddetli rüzgar nedeniyle evleri hasar görenlere yardım eli uzattı
Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucuyla yakalandı Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucuyla yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Adana Sulama kanalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mert Hakan Yandaş sosyal medyadan açıkladı: Hastanede tedavi görüyorum!

Mert Hakan Yandaş sosyal medyadan açıkladı: Hastanede tedavi görüyorum!

Kırıkkale'de sağanak yağış hayatı felç etti! Tren seferleri durdu, Kızılırmak çamur rengine büründü

Kırıkkale'de sağanak yağış hayatı felç etti! Tren seferleri durdu, Kızılırmak çamur rengine büründü

İki marketin fiyat rekabeti vatandaşa yaradı! 50 tane alan var

İki marketin fiyat rekabeti vatandaşa yaradı! 50 tane alan var

Oteldeki insanları uyarmak yerine otoparka koşup araçlarını kurtarmışlar

Oteldeki insanları uyarmak yerine otoparka koşup araçlarını kurtarmışlar

Kayınpederi kızını ve damadını öldürmek için defalarca tetiğe bastı! Şok eden anlar: 'Polis ne yapacak?'

Kayınpederi kızını ve damadını öldürmek için defalarca tetiğe bastı! Şok eden anlar: 'Polis ne yapacak?'

Bebek döven caniden 'pes' dedirten sözler

Bebek döven caniden 'pes' dedirten sözler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.