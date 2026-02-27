HABER

Adana'da yanlış iğne yapılan doktor yoğun bakıma alındı!

Adana'da bir devlet hastanesinde görevli 41 yaşındaki Uzman Dr. Ş.G.A., yanlış yapıldığı iddia edilen iğne sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorun çalıştığı hastanede tedavisi sürerken, olay ile ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı.

Adana'da yanlış iğne yapılan doktor yoğun bakıma alındı!

Korkunç olay, önceki gün bir devlet hastanesinde meydana geldi. Nöbet tuttuğu sırada kas ağrısı yaşayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde görevli Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Ş.G.A., iddiaya göre; hastane eczanesinden ilaç talep edip, iğne yaptırdı.

VÜCUDUNDA YOĞUN BİR UYUŞMA HİSSETTİ

Çok kısa sürede vücudunda yoğun bir uyuşma hisseden Dr. Ş.G.A., yoğun bakıma alındı. Burada tedavisine başlanan Dr. Ş.G.A.'ya, istediği kas gevşetici ilaç yerine benzer bir isimde olan ve anestezide kullanılan başka bir ilacın yapıldığı öne sürüldü.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

