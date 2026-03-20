Adana'da yol kesip bıçakla saldırdılar: 17 yaşındaki çocuk öldü, 2 ağabeyi yaralandı

Adana'da kendilerinden para isteyen grubun bıçaklı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 ağabeyi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bulvarda dolaşan 4 kardeşin önünü kesen şüphelilerin para istemesi üzerine iki grup arasında tartışma çıktı.

PARA İSTEMESİ MESELESİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 1 KARDEŞ ÖLDÜ, 2 KARDEŞ YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kardeşlerden Erdoğan Ertaş (17), Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Erdoğan Ertaş'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 2 kardeşi hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Erdoğan Ertaş'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

