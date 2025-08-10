HABER

Adana'da yunus polisleri kazada yaralandı

Adana'da motosikletin devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan polis memurlarını hastaneye kaldırdı.

Olay, Çukurova ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yunus polislerine ait motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Devrilme sonucu motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine yakın bir bölgede uygulama noktasında bulunan polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan polis memurlarını hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

