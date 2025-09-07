HABER

Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Turunçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra söndürme helikopteri ve uçaklarla da müdahale edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

