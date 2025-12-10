HABER

Adana Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 10 Aralık 2025 tarihinde hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Sıcaklık 11 ile 18 derece arasında değişirken, nem oranı %84 civarında ölçülecek. Rüzgar saatte yaklaşık 5 km hız yapacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Yanınızda su geçirmez ayakkabı ve şemsiye bulundurmak önem kazanıyor. Hava durumu ile uyumlu giyinmek, dışarıda geçireceğiniz zamanı daha keyifli hale getirebilir.

Ufuk Dağ

Adana'da 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olarak öngörülüyor. Gün boyunca sıcaklık 11 ile 18 derece arasında değişecek. Nem oranı %84 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 5 km tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:42'de gerçekleşecek. Gün batımı saati ise 17:22'dir.

On bir Aralık Perşembe günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olarak bekleniyor. On iki Aralık Cuma günü de benzer hava koşulları öngörülüyor. Sıcaklıklar 11 ile 18 derece arasında değişecek. Nem oranı %68 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 20 km olacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini unutmamak önemlidir. Yanınızda bir mont veya ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Yağmur ihtimali nedeniyle su geçirmez ayakkabılar ya da şemsiye kullanmanız önerilir. Dışarıda vakit geçirirken hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak gününüzü daha konforlu hale getirebilir.

