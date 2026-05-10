Adana Hava Durumu! 10 Mayıs Pazar Adana hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Mayıs 2026 Pazar günü, Adana'da hava durumu keyifli. Hava sıcaklıkları 29-30 derece civarında seyredecek. Hava genel olarak güneşli olacak. Rüzgarın hızı 2-3 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %31 civarında olacak. Adana'da bugünkü hava "güzel ve sıcak" şeklinde tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü hava sıcaklıkları 30-31 derece arasında olacak. Hava yine güneşli olacak. Salı ve Çarşamba günleri ise hava sıcaklıkları 25-28 derece arasında değişecek. Hava kısmen güneşli olacak. Bu durum, Adana'daki hava durumu hakkında bir fikir veriyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçirecekler için bazı önlemler alınmalı. Özellikle öğle saatlerinde güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Ayrıca, bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinlikleri sabah veya akşam saatlerine kaydırılmalıdır. Bu şekilde Adana'daki hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.