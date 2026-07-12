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Adana Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 34-35 derece aralığında, gece ise 24-25 derece civarında seyredecek. Nem oranı %41, rüzgar güney-güneydoğu yönünden saatte 6 km hızla esecek. Önümüzdeki günlerde aynı sıcak hava koşulları devam edecek. Dışarıda dikkatli olunması, bol su içilmesi ve hafif giysilerin tercih edilmesi öneriliyor. Güneş koruma önlemleri alınmalıdır.

Adana Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Adana hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Adana'da 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 34-35 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 24-25 derece arasında seyredecek. Nem oranı %41 civarında kalacak. Rüzgar güney-güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 34-35 derece olacak. 14 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 35-36 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklıkları yine 24-25 derece arasında seyredecek. Nem oranı %35-37 civarında kalacak. Rüzgar güney-güneydoğu yönünden saatte 6-7 km hızla esecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda dikkatli olunmalıdır. Bol su içilmesi öneriliyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması da önemlidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için klima veya vantilatör kullanmak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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