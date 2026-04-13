Adana Hava Durumu! 13 Nisan Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 13 Nisan Pazartesi günü hava durumu genel olarak güneşli olacak. Sıcaklık 21 derece civarında geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 21 - 22 derece arasında seyredecek. Bol güneş ışığı bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 8 - 9 dereceye düşecek. Bu serin bir hava anlamına geliyor.

Rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif esebilir. Zaman zaman orta kuvvette rüzgar bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %60 - %70 civarında olacak. Bu durum hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 14 Nisan Salı günü 23 - 24 derece olacak. 15 Nisan Çarşamba günü sıcaklık 27 - 28 derece seviyesine ulaşacak. 16 Nisan Perşembe günü ise 29 - 30 dereceyi göreceğiz. Yani hava sıcaklıkları giderek artacak. Daha sıcak günler bizi bekliyor.

Hava sıcaklıklarının artması, güneş ışınlarını güçlendirecek. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmalısınız. Ayrıca şapka takmak ve bol su içmek de önemli. Bu önlemler, güneşin olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur. Sıcak havalarda hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır.

