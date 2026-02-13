HABER

Adana Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana’da 13 Şubat 2026 günü yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Günlük sıcaklık 14 ile 17 derece arasında değişecek, ancak hissedilen sıcaklıksa 12 ile 13 derece civarında olacak. Yüksek nem oranı nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmez giysiler almak faydalı. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar 16 ile 23 derece arasında artış gösterecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem başlayacak.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 13 Şubat 2026, Cuma günü Adana'da hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 14 ile 17 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 12 ile 13 derece civarında olacak. Nem oranı yüksek. Yaklaşık %90 seviyelerinde olacak. Bu durum, hava koşullarını daha da serin hissettirebilir. Rüzgar doğu yönünden saatte 10 ile 15 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Adana'da değişecek. 14 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 16 ile 19 derece arasında olacak. 15 Şubat Pazar günü ise 21 ile 23 dereceye kadar yükselebilir. Bu, hava durumunun daha ılıman hale geleceğini gösteriyor.

Bugün yağmurlu hava nedeniyle dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez bir mont da iyi bir tercih olabilir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Rahat ve nefes alabilen kıyafetler giymeniz önerilir. Rüzgarın doğu yönünden esmesi nedeniyle rüzgar geçirmeyen giysiler giymek de yararlı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artmasıyla birlikte hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Açık hava etkinliklerinizi planlamak için uygun bir zaman olabilir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanız sizi koruyacaktır.

