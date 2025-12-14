Adana Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Adana hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Aralık 2025 Pazar günü, Adana'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 19 - 22 derece arasında seyredecek. Bu, Adana'daki hava durumunun iyi olduğunu gösteriyor. Gece saatlerinde sıcaklık 7 - 9 derece civarına düşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Aralık Pazartesi günü sıcaklık 18 - 21 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli olacak. 16 Aralık Salı günü sıcaklık 17 - 20 derece arasında değişecek. Güneşli ile parçalı bulutlu arası bir hava bekleniyor. 17 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 18 - 21 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı hakim olacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak da bir seçenek. Günün en sıcak saatlerinde güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Güneş ışınları dik oluyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanızda yarar var.

Adana'da önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava aktivitelerinizi planlayabilirsiniz. Keyifli zaman geçirebilirsiniz.