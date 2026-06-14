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Adana Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da hava durumu 14 Haziran 2026 Pazar günü genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30 ile 32 derece arasında değişecek. Öğleden sonra kısa süreli sağanakların yanı sıra akşam saatlerinde de yağışlar görülebilir. 15 Haziran'dan itibaren sıcaklıklar 31 ile 34 derece arasında seyredecek. Yaz aylarında yüksek sıcaklıklara karşı uygun giyinmek ve bol su içmek sağlık açısından önemlidir. Yanınızda şemsiye bulundurmayı unutmayın.

Adana Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Adana hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Adana'da hava durumu, 14 Haziran 2026 Pazar günü genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30 ile 32 derece arasında değişecek. Öğleden sonra kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Akşam saatlerinde de sağanaklar görülebilir. Gece sıcaklıkları ise 19 ile 22 derece arasında kalacak.

15 Haziran Pazartesi günü sıcaklıklar 31 ile 34 derece arasında olacak. Hava genel olarak açık kalacak. 16 Haziran Salı günü sıcaklıklar 32 ile 35 derece arasında seyredecek. Hava yine açık olacak. 17 Haziran Çarşamba günü sıcaklıklar 33 ile 36 derece arasında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek.

Bu dönemde ani hava değişimleri olabilir. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa sağanaklar görülebilir. Yanınızda şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmanız faydalı olacak. Hava sıcaklığı yüksek olduğu için bol su içmeyi unutmayın. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edin.

Yaz aylarında Adana'da hava sıcaklıkları genellikle yüksektir. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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