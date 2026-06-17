HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 17 Haziran 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 34-35 derece aralığında bulunacakken, gece sıcaklığın 23-24 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Nem oranı %47-%74 arasında değişecek ve rüzgar 5-7 km hızla esecek. Özellikle öğle saatlerinde hava koşullarının bunaltıcı olabileceği vurgulanıyor. 19 Haziran'da ise yerel gök gürültülü sağanak yağış ihtimali dikkat çekiyor.

Adana Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Adana hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Adana'da 17 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 34 - 35 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 23 - 24 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %47 - %74 arasında değişecek. Rüzgar saatte 5 - 7 km hızla esecek. Bu sıcak ve nemli hava koşulları, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Adana'da değişkenlik gösterecek. 18 Haziran Perşembe günü sıcaklık 32 - 33 derece civarında olacak. 19 Haziran Cuma günü ise sıcaklığın 30 - 32 derece arasında olması bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli geçecek. Fakat, 19 Haziran akşam saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışların görülme ihtimali var. 20 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı yine 32 - 33 derece civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkat etmesi gerekir. Bol su tüketilmesi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilmektedir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunulmaması tavsiye edilir. 19 Haziran Cuma akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel ekibinin görüştüğü iki parti belli oldu!Özgür Özel ekibinin görüştüğü iki parti belli oldu!
Yer: Erzurum! 5 yaşındaki Ayaz feci şekilde can verdiYer: Erzurum! 5 yaşındaki Ayaz feci şekilde can verdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

Kahreden kaza! 3 çocuk hayatını kaybetti

Kahreden kaza! 3 çocuk hayatını kaybetti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

TV8 yayınında ortalık gerildi! "Siz kim oluyorsunuz?"

TV8 yayınında ortalık gerildi! "Siz kim oluyorsunuz?"

Festivalde 300 liraydı, pazarda 70 liraya düştü

Festivalde 300 liraydı, pazarda 70 liraya düştü

Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon avroluk yatırım

Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon avroluk yatırım

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.