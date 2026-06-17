Adana Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 17 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 34 - 35 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 23 - 24 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %47 - %74 arasında değişecek. Rüzgar saatte 5 - 7 km hızla esecek. Bu sıcak ve nemli hava koşulları, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Adana'da değişkenlik gösterecek. 18 Haziran Perşembe günü sıcaklık 32 - 33 derece civarında olacak. 19 Haziran Cuma günü ise sıcaklığın 30 - 32 derece arasında olması bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli geçecek. Fakat, 19 Haziran akşam saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışların görülme ihtimali var. 20 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı yine 32 - 33 derece civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkat etmesi gerekir. Bol su tüketilmesi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilmektedir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunulmaması tavsiye edilir. 19 Haziran Cuma akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmak faydalı olacaktır.