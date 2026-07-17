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Adana Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 17 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcaklık ve güneşle karakterize ediliyor. Günlük sıcaklık 35-36 derece, gece ise 24-25 derece olacak. Nem oranı %30-40 seviyelerinde seyredecek. Açık hava etkinlikleri için bu koşullar zorlu hale gelebilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak, serin alanlarda vakit geçirmek ve bol su tüketmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır.

Adana Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Adana hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 17 Temmuz 2026 Cuma günü Adana'da hava durumu sıcak ve güneşli. Günlük hava sıcaklığının 35-36 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 24-25 derece arasında seyredecek. Nem oranı %30-40 seviyelerinde olacak. Bu durum hava sıcaklığını daha yüksek hissettirebilir. Rüzgar güneydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 5-10 kilometre olacak.

Adana'daki hava durumu açık hava etkinlikleri için dikkate alınmalı. Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem, dışarıda vakit geçirenler için zorlayıcı olabilir. Mümkünse öğle saatlerinde dışarıda olmaktan kaçınılmalıdır. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su tüketimi yapılmalı. Hafif, açık renk giysiler tercih edilmelidir. Bu giysiler güneşin etkilerini hafifletebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 35-36 derece civarında olacak. 19 Temmuz Pazar günü de sıcaklık benzer seviyelerde seyredecek. 20 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı yine 35-36 derece tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar Adana'nın tipik yaz koşullarını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar hazırlıklı olmalıdır.

Sıcak hava koşullarında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar dikkatli olmalıdır. Açık hava etkinlikleri sırasında aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanımı önerilmektedir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunulmamalıdır. Bu sağlık için faydalı olacaktır. Bol su içmek ve ağır yemeklerden kaçınmak da önemlidir.

Sonuç olarak Adana'da 17 Temmuz 2026 Cuma günü hava sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların koşulları dikkate alması gerekiyor. Bu önlemler, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmeyi sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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