Adana Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu, bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 19 derece civarında kalacak. Gece sıcaklık 9 ile 10 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 9 km olacak. Nem oranı sabah %80, gündüz %69, akşam %83 ve gece %81 seviyelerinde olacak.

Sonraki günlerde Adana'da benzer hava durumu devam edecek. 23 Şubat Pazartesi sabah sıcaklığı 12 dereceye düşecek. Gündüz sıcaklık 15 ile 16 derece arasında olacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 18 km olacak. 24 Şubat Salı sabah sıcaklığı yine 12 derece civarında olacak. Gündüz ise 15 ile 16 derece arasında seyredecek. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 7 km olacak. 25 Şubat Çarşamba sabah sıcaklığı 13 derece seviyesine çıkacak. Gündüz sıcaklık 14 ile 15 derece arasında kalacak. Rüzgar güneybatı yönünden esecek. Hızı saatte 9 km olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 15 ile 16 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hızı saatte 16 km olacak. Nem oranları sabah %80, gündüz %69, akşam %83 ve gece %81 seviyelerinde kalacak.

Sabah saatlerinde hava serin olabilir. İşe veya okula gidecek olanların hafif bir mont veya hırka alması faydalı olacaktır. Erken sabah saatlerinde serin hava bekleniyor.

Nem oranlarının yüksek olması sayesinde terleme ve nem hissi artabilir. Gün boyunca rahat ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmesi konforu artıracak.

Rüzgarın kuzeydoğudan esmesi nedeniyle açık alanlarda serinlik hissi artabilir. Dışarıda vakit geçirecek olanların buna dikkat ederek uygun kıyafet seçmeleri önerilir.