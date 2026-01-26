HABER

Adana Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 26 Ocak Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 19 dereceyi bulurken, gece sıcaklığı 9 ile 10 derece arasında seyredecek. Nem oranı %64 olacak. Ayrıca, rüzgar hızı saatte 10 kilometreyi bulacak. Önümüzdeki günlerde, 27 ve 28 Ocak tarihlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetlerin önemini artırıyor. Seyahat planlarınızı buna göre düzenlemeniz faydalı olacaktır.

Doğukan Akbayır

Adana'da 26 Ocak Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 19 derece civarında. Gece sıcaklık ise 9 ile 10 derece arasında seyredecek. Nem oranı %64 seviyesinde. Rüzgar hızı saatte 10 kilometre civarında bekleniyor.

Adana'da hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğine dikkat etmek gerekiyor. Günün erken ve geç saatlerinde ceket bulundurmak faydalı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 27 Ocak Salı günü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklık 17 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 9 ile 10 derece arasında kalacak. 28 Ocak Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 15 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 5 ile 6 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve mont giymek önemli. Islanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca yağışlı havalarda trafik koşulları değişebilir. Seyahat planlarınızı yaparken ekstra zaman ayırmanızda fayda var.

Adana'da 26 Ocak Pazartesi günü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmamak gerekir. Önümüzdeki günlerde yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmak, günlük planlarınızı rahatça yapmanıza yardımcı olacaktır.

