Adana Hava Durumu! 27 Ocak Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 27 Ocak 2026 Salı günü hava durumu oldukça değişken olacak. Sabah saatlerinde açık bir hava, 11°C sıcaklık ile başlayacak. Öğleye doğru sıcaklık 16°C'ye çıkacak, ardından sağanak yağışlar etkili olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9°C’ye düşecek. Nem oranı %64 olarak ölçülecek. Rüzgar 10 km/saat hızla esecek. Dışarıda vakit geçireceklerin yağmurluk ve şemsiye bulundurmaları önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor.

Adana Hava Durumu! 27 Ocak Salı Adana hava durumu nasıl?
Adana'da 27 Ocak 2026 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava açık olacak. Sıcaklık 11°C civarlarında seyredecek. Öğle saatiyle birlikte sıcaklık 16°C'ye yükselecek. Hava sağanak yağışlı hale gelecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 9°C civarına düşecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Nem oranı %64 civarında olacak. Rüzgar hızı 10 km/saat olarak ölçülecek.

Gün doğumu saati 07:45 olarak tahmin ediliyor. Gün batımı saati ise 17:58 olarak belirlenmiş. Bu tarihte Adana'daki hava durumu genel olarak değişken bir seyir izleyecek. Açıklanan verilere göre en düşük sıcaklık 9°C olacak. En yüksek sıcaklık 16°C olarak öngörülüyor. Sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Çarşamba günü için en düşük sıcaklık 7°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 14°C civarlarında tahmin ediliyor. Hafif yağmur görülebilir. Perşembe günü sıcaklık 10°C ile 15°C arasında değişecek. Alçak bulutların etkili olacağı düşünülüyor. Cuma günü ise 8°C ile 14°C arasında sıcaklık değişimi olması bekleniyor. Şiddetli sağanak yağışlar görülebilir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 7°C ile 16°C arasında değişecek. Hava koşulları yağışlı olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek de yararlı olacaktır.

