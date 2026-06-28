Adana Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Adana hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Haziran 2026 Pazar günü, Adana'da hava durumu sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 36 derece civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklık 20 derece civarında kalacak. Hava genellikle güneşli geçecek. Yağış beklenmiyor. Nem oranı %23 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Adana'da benzer hava koşulları devam edecek. 29 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 35 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 21 derece civarında seyredecek. 30 Haziran Salı günü gündüz sıcaklıkları 34 dereceye düşecek. Gece ise sıcaklık 22 derece olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıklar benzer şekilde 34 derece olacak. Gece sıcaklığı 24 derece tahmin ediliyor.

Bu sıcak havalarda dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler güneş çarpmasından korunmalıdır. Günlük aktiviteler sabah erken saatlere veya akşam serinliğine kaydırılmalıdır. Bu, aşırı sıcaklardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.

Adana'da sıcak hava genellikle etkili olur. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların devam etmesi beklenmektedir.