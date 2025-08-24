Adana Pozantı'da otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı

Pozantı-Adana Otoyolu'nun Eskikonacık mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilde yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme uçağı ve helikopterleri ile arazözler sevk edildi.
Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Çalışmalar nedeniyle otoyolun Adana istikametindeki trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor. (AA)
