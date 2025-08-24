HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana Pozantı'da otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyoldaki otomobilde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Adana Pozantı'da otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı

Pozantı-Adana Otoyolu'nun Eskikonacık mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilde yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme uçağı ve helikopterleri ile arazözler sevk edildi.

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çalışmalar nedeniyle otoyolun Adana istikametindeki trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BAE arabulucu oldu! Rusya ve Ukrayna arasında esir takasıBAE arabulucu oldu! Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybettiAdana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
yangın Adana Pozantı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık sahada göz açtırmıyor! O işaret yoksa...

Bakanlık sahada göz açtırmıyor! O işaret yoksa...

Volkan Demirel açıkladı! Barış Alper için çok konuşulacak iddia

Volkan Demirel açıkladı! Barış Alper için çok konuşulacak iddia

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'a casusluktan gözaltı

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'a casusluktan gözaltı

Kim bu bakan?

Kim bu bakan?

Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.