Adana’da alevlere teslim olan daire tamamen yandı

Yangın, saat 14.45 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı’ndaki 7 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle dairede çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Dairede tek başına yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kadın, alevlerin yükselmesi üzerine kendisini dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında daire tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır