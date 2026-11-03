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Gümüşhane’de kaldırım ve korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Gümüşhane’de meydana gelen kazada otomobile ve korkuluklara çarparak duran aracın sürücüsü yaralandı.

Gümüşhane’de kaldırım ve korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Eskibağlar Mahallesi’nde şehir merkezine bağlanan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki otomobil, rampa aşağı ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle hızlandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce önünde seyreden Y.K. yönetimindeki otomobile ardından da karşı şeride geçerek kaldırım ve korkuluklara çarptıktan sonra durabildi. Kazada sürücü E.T. yaralanırken, yanındaki 1 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü E.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gümüşhane’de kaldırım ve korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı 1

Gümüşhane’de kaldırım ve korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane kaza
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