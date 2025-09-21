Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Adana'nın Seyhan ilçesinin Küçükdikili Mahallesi'nde sabah saat 06.00'da yangın başladı.
Geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde meydana gelen yangın, büyümeden kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yangının fabrika binasına sıçramasını engellemek için itfaiye ekipleri etrafı çevirdi.
Yangının başka bir alana yayılmasının önüne geçildi.
Bahçedeki atık malzemelerin söndürülmesi için karadan itfaiye ve havadan orman bölge müdürlüğü müdahalelerini sürdürüyor.
Helikopterle yangın alanına havadan müdahale ediliyor.
Ayrıca, yangın yerinde TOMA gibi toplumsal olaylara müdahale araçları hazır bulunduruluyor.
(İHA)
