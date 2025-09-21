HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Adana'daki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için acil müdahale ekipleri çalışıyor.

Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Adana'nın Seyhan ilçesinin Küçükdikili Mahallesi'nde sabah saat 06.00'da yangın başladı.

Geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde meydana gelen yangın, büyümeden kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangının fabrika binasına sıçramasını engellemek için itfaiye ekipleri etrafı çevirdi.

Adana da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın 1

Yangının başka bir alana yayılmasının önüne geçildi.

Bahçedeki atık malzemelerin söndürülmesi için karadan itfaiye ve havadan orman bölge müdürlüğü müdahalelerini sürdürüyor.

Helikopterle yangın alanına havadan müdahale ediliyor.

Ayrıca, yangın yerinde TOMA gibi toplumsal olaylara müdahale araçları hazır bulunduruluyor.

Adana da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın 2

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manyas Kuş Cenneti yakınında yangın paniği! Ekipler müdahale ettiManyas Kuş Cenneti yakınında yangın paniği! Ekipler müdahale etti
Pakistan ordusu: Pakistan Talibanı ile bağlantılı 7 militan etkisiz hale getirildiPakistan ordusu: Pakistan Talibanı ile bağlantılı 7 militan etkisiz hale getirildi

Anahtar Kelimeler:
yangın Adana geri dönüşüm İtfaiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.