HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı ürün ticaretine karşı çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin karadan, polis helikopterinin de havadan destek verdiği çalışmada 18 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde ve şüphelilerin araçlarında, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 av tüfeği, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 104 sikke ve 1 obje, kaçak 900 paket sigara ile 265 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonda ruhsatsız silah ve kaçak sigara bulunması polis kamerasınca görüntülendi.

Adana da kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli yakalandı 1

Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Para dolu çantayı arabanın üstünde unuttuPara dolu çantayı arabanın üstünde unuttu
Seyir halindeki kamyonet alev aldıSeyir halindeki kamyonet alev aldı

Anahtar Kelimeler:
Adana Ceyhan kaçakçılık tabanca tüfek sikke
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.