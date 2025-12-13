HABER

Güllü'nün kızı annesini öldürme suçlamasıyla tutuklandı

Yalova’daki evinin terasının penceresinden düşen Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi. Adliye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gülter, cinayetle ilgisi olduğu yönündeki iddiaları reddederek, “Hayır, gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak” demişti.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan ve olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile 2 kişi iddiaya göre, valizlerini hazırlayıp yurtdışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul’da gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde ayrıca Sultan Nur Ulu’nun babası ise Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Kasten öldürme suçu şüphesiyle gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanma, arkadaşı Sultan Nur Uluysa adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilirken diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. Mahkeme Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i tasarlanarak kasten öldürme suçundan tutukladı. Sultan Nur Ulu ise ev hapsi verildi.

ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Öte yandan Sultan Nur Ulu, verdiği ifadede Tuğyan Gülter'in annesini öldürdüğünü itiraf etti. Ulu'nun ifadesinde, "Güllü abla yüz cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinden az yukarı kısmına sarılarak itti" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
