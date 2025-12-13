HABER

'Ruhsuzlar'a operasyon! 5 kişi tutuklandı

Ankara'da 'Ruhsuzlar' isimli suç örgütüne operasyon düzenlendi. Çetenin 9 Aralık tarihinde bir eğlence mekanını kurşunladığı da gelen bilgiler arasında...

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Barbaros Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanının 9 Aralık'ta kurşunlanması sonrası Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından kurşunlanma olayını gerçekleştiren şüphelilerin ‘Ruhsuzlar' adlı suç örgütüne mensup olduklarını ve haksız kazanç elde etme amacıyla olayı gerçekleştirdiklerini tespit edildi.

DUBAİ'YE KAÇACAKKEN YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda; silahlı eylemin, organize suç örgütünün A.A. ve U.G. adlı yöneticileri ile E.A., M.İ. ve Y.D. adlı üyelerince gerçekleştirildiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, U.G., E.A., M.İ. ve Y.D. yakalandı.

Örgüt yöneticilerinden A.A. ise düzenlenen operasyonla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dubai'ye kaçmak üzereyken yakalandı. Gözaltına alınan A.A. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

