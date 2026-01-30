HABER

Adana’da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, apartmanları su bastı

Adana’da şiddetli sağanak yağış yolları göle çevirdi, bazı apartmanların bahçeleri suyla doldu, kentteki rögarlar ise volkan gibi patladı.

Adana’da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, apartmanları su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyardığı şiddetli yağış Adana’da etkili oldu. Yağışla birlikte merkez Sarıçam, Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerindeki birçok yol göle döndü. Merkez Sarıçam ilçesindeki bazı apartmanların bahçeleri ise suyla doldu. Merkez Seyhan ilçesinde de Kıyıboyu Caddesi’nden geçen sulama kanalıyla ana bulvar adeta birleşti. Araçlar yolda güçlükle ilerledi. Öte yandan kentteki rögarlar ise taşıp adeta volkan gibi patladı.
Yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklendiği bildirildi.

