Adın'ın Söke ilçesindeki orman yangınına 15 hava aracı ile müdahale ediliyor

Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve bozuk ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede geniş alana yayılırken, alevlere kara müdahalesinin yanı sıra 15 hava aracı havadan müdahale ediliyor.

Yangın, Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi Gaye Sanayi Siyesi karşısında bulunan dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla başladı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede geniş alana yayılan yangın, makilik ve bozuk ormanlık alana sıçradı.

Çam ağaçlarının da bulunduğu alanda yangın kısa sürede büyürken, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangının söndürme çalışmalarına Söke Belediyesi başta olmak üzere çeşitli kurumların da su tankerleri ile destek verildi.

KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Söke İlçe Kaymakamı Ali Akça da bölgeye gelerek yangın söndürme faaliyetlerini yakından takip ederken, bölgede tedbir amaçlı enerji kesintisi uygulandı. Ayrıca bölgede trafik kontrollü olarak sağlanırken, yangına 7 uçak ve 8 helikopter ile havadan, 29 arazöz, 8 su tankeri, 1 ambulans, 2 arama kurtarma ve 208 personel ile karadan müdahale ediliyor.

(İHA)

03 Eylül 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

