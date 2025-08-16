HABER

Adıyaman Belediyesinden açık hava sinema gecesi

Adıyaman Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında aileleri ve çocukları bir araya getiren açık hava film gösterimleri düzenledi.

Adıyaman merkez Eğriçay Parkı'nda gerçekleştirilen "Açık hava sinema gecesi" etkinliği vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Etkinlikte çocuklar, belediye tarafından ikram edilen patlamış mısır ve gazoz eşliğinde film izleyerek doyasıya eğlendi. Aileler ise çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmenin yanı sıra eski yazlık sinema günlerini yeniden yaşadı. Adıyaman Belediyesi yetkilileri, benzer etkinliklerin farklı park ve alanlarda devam edeceğini belirterek vatandaşları bu kültürel buluşmalara davet etti.

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
