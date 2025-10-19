HABER

Adıyaman’da otomobil takla attı: 4 ağır yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim B. (34), idaresindeki plakası öğrenemeyen otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa karayolu Battalhöyük köyü mevkii yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Feci kazada otomobil sürücüsü İbrahim B. ile otomobilde bulunan Kadriye B. (27) Zeynep B. (4) ve Elif B. (2) yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

