HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adıyaman'da paraşütle havalanmaya çalışırken yaşadığı kazada hayatını kaybetti!

Adıyaman'da paraşütle havalanmaya çalışırken yaşadığı kazada hayatını kaybetti!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.03.2025 16:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da, paraşütle havalanmaya çalışan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mahir Kartalmış, meydana gelen paraşüt kazasında hayatını kaybetti. Ekipler, Kartalmış'ı kurtarmak için seferber oldu.

Adıyaman'da paraşütle havalanmaya çalışırken yaşadığı kazada hayatını kaybetti!

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Ali Dağı'na arkadaşlarıyla beraber gelen Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mahir Kartalmış (48), havalandığı esnada rüzgarında etkisiyle paraşütüyle beraber uçurumdan yuvarlanmaya başladı. Meydana gelen paraşüt kazasında ağır yaralanan Kartalmış için olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve UMKE sevk edildi.

AW408178_01

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler, uçurumda ağır yaralı olarak bulunan Kartalmış'ı bulunduğu yerden çıkartmak için yoğun çaba sarf etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan Kartalmış, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mahir Kartalmış, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kartalmış'ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Kartalmış'ın Şanlıurfa'da bulunan özel bir hastanede görevli olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da taksi ücretleri uçak biletlerini solladı! İstanbul’da taksi ücretleri uçak biletlerini solladı!
Direksiyonda kalp krizi geçirdi, 16 gün sonra öldü!Direksiyonda kalp krizi geçirdi, 16 gün sonra öldü!
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman hastane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'nin 8 Mart etkinliğinde dikkat çeken konuşma

CHP'nin 8 Mart etkinliğinde dikkat çeken konuşma

Real Madrid bile onayı verdi! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Real Madrid bile onayı verdi! İşte Arda Güler'in yeni takımı

4 katlı müstakil villada yaşıyor! İçinde yok yok... 'Saray yavrusu'

4 katlı müstakil villada yaşıyor! İçinde yok yok... 'Saray yavrusu'

Diyarbakır'da katliam gibi silahlı kavga! 3 kişi öldü, yaralılar var

Diyarbakır'da katliam gibi silahlı kavga! 3 kişi öldü, yaralılar var

İmamoğlu'nu hiç böyle görmediniz! İlk kez duyurup meydan okudu: "Dün öğrendim ki mal varlıklarına el koymuşlar"

İmamoğlu'nu hiç böyle görmediniz! İlk kez duyurup meydan okudu: "Dün öğrendim ki mal varlıklarına el koymuşlar"

Gündem olan anlar! Türkiye'ye sığınan Suriyeli: "4-5 çocuğum var yetişemiyorum, Türkiye bitti!"

Gündem olan anlar! Türkiye'ye sığınan Suriyeli: "4-5 çocuğum var yetişemiyorum, Türkiye bitti!"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.