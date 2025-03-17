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Adıyaman'da yabani nergisler ilgi odağı oldu

17.03.2025 10:11
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Atatürk Barajı kenarında bulunan 50 dönümlük doğal nergis bahçeleri, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Adıyaman'da yabani nergisler ilgi odağı oldu

Bölgede yetişen ters lalelerin yanı sıra doğal olarak yetişen nergisler de kendini göstermeye başladı. Üçkaya köyü kırsalında ve Gerger Kanyonlarının girişinde doğal olarak yetişen nergisler nedeniyle bölge yerli turistlerin akınına uğruyor. Her Mart ayında görülen nergisler, sarı ve beyaz renklerinin yanı sıra muhteşem kokusu ile insanları mest ediyor. Farklı illerden doğa severler, nergis bahçelerindeki kartpostallık manzaralarda fotoğraf çekilip nergis topluyor. Yöre halkı, nergislerin doğal olarak yetiştiği bölgenin sit alanı olarak tescillenmesini bekliyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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